В парламенте Азербайджана обсудили законопроект «О Дне Независимости»

Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.

Как сообщили АПА в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, сперва председатель комитета Али Гусейнли представил на обсуждение законопроект "О Дне Независимости" (первое чтение).

Было отмечено, что в документе предусматривается объявить 28 мая Днем Независимости, а 18 октября - Днем восстановления независимости.

Выступившие на заседании депутаты высказали свое мнение и свои предложения, по итогам обсуждений рекомендовали законопроект пленарному заседанию Милли Меджлиса в первом чтении.