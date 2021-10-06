https://news.day.az/politics/1388425.html В парламенте Азербайджана обсудили законопроект «О Дне Независимости»
В парламенте Азербайджана обсудили законопроект «О Дне Независимости»
Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.
Как сообщили АПА в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, сперва председатель комитета Али Гусейнли представил на обсуждение законопроект "О Дне Независимости" (первое чтение).
Было отмечено, что в документе предусматривается объявить 28 мая Днем Независимости, а 18 октября - Днем восстановления независимости.
Выступившие на заседании депутаты высказали свое мнение и свои предложения, по итогам обсуждений рекомендовали законопроект пленарному заседанию Милли Меджлиса в первом чтении.
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