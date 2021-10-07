https://news.day.az/politics/1388591.html Возможна новая встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Заявление МИД
Возможна новая встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Заявление МИД
Официальный Баку не исключает возможности проведения новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
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