Возможна новая встреча глав МИД Азербайджана и Армении

Официальный Баку не исключает возможности проведения новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

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