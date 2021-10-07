https://news.day.az/politics/1388663.html Михаил Гусман о премьере Японии в эфире "Эха Москвы" - ВИДЕО
Михаил Гусман о премьере Японии в эфире "Эха Москвы" - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".
Передача была посвящена премьер-министру Японии Фумио Кисиде.
Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре