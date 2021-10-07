Организована очередная совместная поездка руководителей политических партий на освобожденные от оккупации территории

7 октября организована поездка руководителей функционирующих в Азербайджане политических партий, а также известных политологов и политических обозревателей в город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подобные поездки, организуемые Администрацией Президента Азербайджанской Республики в рамках политического диалога, реализуемого в стране по инициативе Президента Ильхама Алиева, служат формированию здорового сотрудничества между политиками, а также углублению устойчивых традиций диалога. Мобилизация потенциала политических партий в осуществлении гибких и адекватных мер по пропаганде реалий Азербайджана, а также информационной войне создает почву для эффективности работы, проводимой в этом направлении.

Отметим, что в поездке, осуществляемой под руководством заведующего отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Адалята Велиева, принимают участие 55 представителей 43 политических партий, а также известные политологи и политические обозреватели.

Напомним, что первая поездка руководителей партий и политологов была организована 17 марта нынешнего года в город Агдам.