В посольстве Узбекистана в Баку сформирован избирательный участок

В посольстве Республики Узбекистан в Баку сформирован избирательный участок номер 27, в котором граждане Узбекистана, проживающие в Азербайджане, могут реализовать свое конституционное право и проголосовать на выборах президента Узбекистана, назначенных на 24 октября 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Узбекистан выборы будут проводиться на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Здание посольства Узбекистана оборудовано необходимым инвентарем, включая кабины для тайного голосования.

На сегодняшний день дипломатическая миссия уже сформировала список избирателей в Азербайджане на основе сведений консульского учета и заявок граждан Узбекистана, проживающих/находящихся в стране.

Также утвержден состав избирательной комиссии из числа дипломатов посольства и отдельных граждан Узбекистана, проживающих на постоянной основе в Азербайджане. Председателем комиссии является Чрезвычайный и полномочный посол Бахром Ашрафханов.

Посольством продолжается работа по информированию граждан Узбекистана, находящихся в Азербайджане, о предстоящих выборах президента. На сегодняшний день проинформированы порядка 350 человек. Наибольшее число избирателей проживает в Баку. Кроме того, ожидается участие в выборах избирателей, проживающих в остальных районах и городах Азербайджана.

Согласно действующему регламенту, выборы будут проходить в воскресенье, 24 октября 2021 года с 08:00 до 20:00. Для участия гражданам Узбекистана необходимо будет с паспортом прибыть в день голосования в посольство, расположенное по адресу: г. Баку, поселок Бадамдар, 1 массив, переулок 9, дом 437.

Напоминаем, что на выборах президента баллотируется 5 кандидатов от действующих в Узбекистане политических партий:

от Экологической партии Узбекистана - Нарзулло Наимович Обломурадов; от Народно-демократической партии Узбекистана - Максуда Азизовна Варисова; от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана - Шавкат Миромонович Мирзиеев; от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" - Алишер Келдиевич Кодиров; от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" - Бахром Абдурахимович Абдухалимов.