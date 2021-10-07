"Тридцать лет без Карабаха: народ Азербайджана лечит боль войны". Так называется статья корреспондента российского интернет-издания NEWS.ru Игоря Серебрянного, где журналист делится впечатлениями о поездке в Карабах.

Day.Az представляет статью своим читателям с некоторыми сокращениями.

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- Азербайджан восстанавливает освобожденные земли, где не осталось камня на камне. Чтобы понять, где начинаются азербайджанские территории, которые год назад вернулись в состав страны, не нужно долго изучать карту. Лучше самому приехать в Карабах. Разрушенные поселения, подбитый танк, который почему-то ещё не перевезли в бакинский Парк военных трофеев, - всё это встречается уже на пути по дороге из Баку в Шушу.

За несколько километров до остатков "пограничного" вала легко узнать земли, которые долгие годы контролировали армянские силы. О многом говорит маленькая деталь: на автодороге вдруг заканчивается разметка. Контролировали - не означает заботились: за три десятилетия, пока окружающие Карабах территории были присвоены самопровозглашенным образованием, никакого хозяйства здесь не велось. Не строились дома, не возделывались земли, засохли виноградники. Заросли травой кладбища.

Своими наблюдениями делится с NEWS.ru официальный представитель Русской православной церкви в Азербайджане, отец Константин Поминов, который рассказывает о разрушенных мечетях и храмах.

Вскоре после места, где на дороге исчезает разметка, по сторонам появляются предупредительные надписи на азербайджанском: "Осторожно: мины".

После развалин вдруг впереди появляется суперсовременное, подсвеченное неоном здание. В первый момент кажется, что это мираж, новостройка выглядит перенесённой откуда-то из другой жизни. Международный аэропорт Физули, обтекаемые контуры терминала которого выглядывают из-за рыжих придорожных холмов, - пока только оазис среди безрадостного и безлюдного пейзажа. Хотя терминал ещё строится, взлётно-посадочная полоса уже полностью работоспособна: аэропорт принял три рейса - один грузовой и два пассажирских.

Как рассказали корреспондентам NEWS.ru строители, первый колышек здесь был забит девять месяцев назад. Темпы работ, с которыми на ровном месте создаётся сложный объект со всей инфраструктурой, говорят о том, какое значение в Азербайджане придают налаживанию сообщения между освобожденными территориями и остальной частью страны. В случае с Физули речь идет и о связях с внешним миром, потому что этот аэропорт - воздушные ворота в Карабах.

После кратковременного "проблеска будущего" дорога снова возвращается в настоящее (или, точнее, в недавнее прошлое). Развалины Физули и Шуши издали напоминают остатки Древнего Рима. Их руины до сих пор не остыли - они впитали в себя ненависть войны, когда боевые действия шли неподалёку от домов, школ, храмов...

Если уничтожение отдельных зданий еще как-то можно объяснить военной необходимостью, то азербайджанцы абсолютно не могут найти оправдание вандализму в отношении памятников культуры. В Шуше памятник Бюльбюлю во дворике его родного дома стоит с дырой вместо лица - бюст великого азербайджанского оперного певца, народного артиста СССР, расстреляли из автоматов. Сейчас рядом поставили новый, и теперь, после возвращения в Шушу азербайджанцев, расстрелянный бюст напоминает посетителям дома-музея о чьем-то варварском поступке.

Сейчас в Шуше местных жителей можно пересчитать по пальцам. Основное население города составляют строители, военные и считаные единицы работников действующих учреждений - гостиницы, заповедника. Кому-то из коренных шушинцев возвращаться просто некуда, большинству пока - незачем, потому что здесь нет работы.

Пятидесятидвухлетний Юсиф Мирзоев для того, чтобы увидеть родной дом, покинутый им в сентябре 1991 года, нанялся в минувшем мае рабочим на строительство в Шуше. Он - инженер по образованию - строит другие городские объекты - на восстановление собственного двухэтажного дома пока нет сил и средств. Юсиф приходит сюда ежедневно и надеется, что уже следующим летом сможет привезти в дом свою семью из Баку.

"В моём доме всё это время жил армянский стоматолог, я его инструменты здесь нашёл. Но за все годы, что он здесь "гостил", он даже обои не переклеил - остались те, что были наклеены в 1977 году. И так везде. Ну почему, если вы считаете эту землю своей, воюете за неё, вы пальцем о палец не ударили, чтобы что-то здесь построить?", - поражается Юсиф.

Власти Азербайджана выделяют огромные средства на восстановление, а также создание с нуля социальной и экономической инфраструктуры в вернувшемся в родную гавань Карабахе. Однако в Баку понимают, что дело не только в финансовых вливаниях, сколь бы велики они ни были. Для азербайджанцев годовщина начала Второй Карабахской войны - это тот самый праздник, который со слезами на глазах. Фонд Гейдара Алиева организовал запуск трёх тысяч воздушных фонариков, по числу погибших за время конфликта азербайджанцев. Ветер относил их в сторону Каспийского моря, и с берега огни смотрелись на тёмном небе россыпью, которой вполне можно было бы дать название "созвездие Карабаха".

Надежды на то, что армяне и азербайджанцы сумеют перелистнуть одну из самых мрачных страниц в истории своих взаимоотношений, есть. МИД Азербайджана заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией и что Баку намерен восстанавливать двухстороннюю коммуникацию на основе соблюдения принципов мирового права и территориальной целостности.

Даже Юсиф Мирзоев, которого война выбросила из родного дома, не испытывает желания мести. Мужчину больше беспокоит необходимость восстановить родовое гнездо, и он уверен, что это удастся. И если не ему, то его детям.