https://news.day.az/politics/1388916.html Азербайджанский оркестр военного училища принял участие в фестивале в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанский оркестр военного училища принял участие в фестивале в Турции - ФОТО - ВИДЕО
В турецком городе Бурса состоялся первый Международный фестиваль с участием военных оркестров разных стран, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны, передает Day.Az.
На фестивале Азербайджан представляла делегация в составе 30 музыкантов военного оркестра Высшего военного училища им. Гейдара Алиева.
Оркестры различных стран выступили в Бурсе с интересной концертной программой.
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