Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального Совета Словакии

8-го октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Словацкую Республику встретилась с председателем Национального Совета страны Борисом Колларом.

Как передает Day.Az, начавший беседу Борис Коллар приветствовал Сахибу Гафарову, сказав ей, что верит - её визит внесёт свой вклад в дело углубления отношений между двумя странами и парламентами. Словакия придаёт очень большое значение развитию связей с Азербайджаном, а дальнейшее продвижение их в межпарламентском поле важно для обеих сторон, отметил Коллар.

Сахиба Гафарова сказала, что это первый визит председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Словацкую Республику и что есть хороший потенциал для развития двусторонних и многосторонних отношений между нашими странами. В рамках визита предстоят встречи и обсуждения; они, конечно же, придадут новый импульс прогрессу двусторонних отношений - в том числе, и между обоими парламентами.

Спикер Сахиба Гафарова коснулась энергетической политики Азербайджана и подчеркнула роль нашей страны в европейской архитектуре энергобезопасности. Проекты, реализуемые по инициативе и с участием Азербайджана, не только способствуют развитию всех задействованных в них государств, но и важны для диверсификации путей доставки энергоносителей в Европу.

Председатель Милли Меджлиса говорила и о замечательной Победе нашей страны в 44-дневной Отечественной войне. Она сказала, что в результате этой победы Азербайджан освободил свои земли после почти что тридцатилетней армянской оккупации, восстановил собственную территориальную целостность и, одновременно, самостоятельно исполнил четыре резолюции Совета безопасности ООН.

Провокации, творимые армянской стороной, не дают установить в регионе устойчивый мир. Гафарова обстоятельно рассказала Коллару о засылке Арменией групп вооружённых террористов на наши освобождённые земли, а также о том, что Армения разрушила все наши бывшие под оккупацией города, сёла, памятники истории и культуры и мечети, и разграбила наши национальные богатства. Хотя уже прошёл почти год с подписания заявления от 10-го ноября, Армения всё ещё не представила карт минных полей, а точность тех фрагментов, что всё-таки были выданы, составляет всего-то 25 процентов. Спикер подчеркнула, что до сего дня во взрывах заложенных армянской стороной мин погибли и получили тяжкие ранения 150 человек - гражданских лиц и военнослужащих. Итак, Армения по-прежнему - источник серьёзной угрозы для жизни и здоровья людей; к тому же, это является грубым нарушением международного гуманитарного права.

В июле этого года Президент Ильхам Алиев подписал указ о делении территории Азербайджанской Республики на новые экономические регионы, и по этому указу созданы два новых региона: Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические регионы. Азербайджан уже начал крупномасштабную программу восстановления на освобождённых территориях, сказала Гафарова.

Говоря о нынешнем состоянии межпарламентских отношений, председатель Милли Меджлиса заметила вклад в их развитие от организации взаимных визитов. Парламенты Азербайджана и Словакии сотрудничают под эгидой ряда международных организаций. Однако некоторые предвзятые решения и необъективные заявления парламентариев могут бросить тень на двусторонние связи, продолжала Гафарова, в частности, отметив резолюцию Словацкого Парламента, принятую в ноябре прошлого года и ещё одну, озаглавленную "О Нагорном Карабахе", от 1-го апреля 2021-го года. Подобные решения неприемлемы и вызывают сожаление, отметила Гафарова.

В следующем году Азербайджан будет отмечать 30-летие Ходжалинского геноцида, продолжала председатель Милли Меджлиса. В ночь с 25-го на 26-го февраля 1992-го года Армения совершила акт геноцида в азербайджанском городе Ходжалы, уничтожив 613 человек, включая 106 женщин, 63 детей и 70 стариков, тяжело ранив 487 человек (в том числе, 76 детей) и истребив 8 семей. Этих людей убивали и пытали лишь за их национальную принадлежность. Парламенты ряда стран и некоторые международные организации уже приняли соответствующие решения по этому преступлению против человечества, этому геноциду, сказала Гафарова, выразив надежду на то, что и словацкие парламентарии начнут процесс признания этого геноцида.

Участвовавшие на встрече председатель комитета Милли Меджлиса Захид Орудж и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям со Словакией Анар Мамедов поделились своими мнениями о роли парламентов в развитии отношений двух стран и о важности сотрудничества их парламентов.