https://news.day.az/politics/1390058.html Преступления Армении против человечности в Гяндже не должны оставаться безнаказанными - Джейхун Байрамов
Преступления Армении против человечности в Гяндже не должны оставаться безнаказанными - Джейхун Байрамов
"Сегодня исполняется год со дня, как второй по величине город Азербайджана Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении".
Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
Он отметил, что это бесчеловечное преступление не должно оставаться безнаказанным:
"С глубокой скорбью чтим память жертв преступлений, совершенных Арменией".
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