Преступления Армении против человечности в Гяндже не должны оставаться безнаказанными

"Сегодня исполняется год со дня, как второй по величине город Азербайджана Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении".

Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Он отметил, что это бесчеловечное преступление не должно оставаться безнаказанным:

"С глубокой скорбью чтим память жертв преступлений, совершенных Арменией".