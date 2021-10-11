Генпрокуратура распространила информацию в связи с годовщиной ракетного обстрела Арменией Гянджи

Генеральная прокуратура распространила информацию в связи с годовщиной ракетного обстрела вооруженными силами Армении второго по величине города Азербайджана Гянджи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры, в информации говорится о том, что в результате ракетного обстрела города Гянджа 4, 5, 8, 11 и 17 октября погибли 26, пострадали 175 человек.

"Вооруженные силы Армении, совершив преступления против мира и человечности, подвергли ракетному обстрелу второй по величине город Азербайджана древнюю Гянджу. Продолжается принятие необходимых мер с целью привлечения виновных к ответственности. Мы с уважением чтим память наших соотечественников, погибших в результате обстрела Гянджи из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.