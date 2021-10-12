Эрдоган и Байден обсудят Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с американским коллегой Джозефом Байденом Карабах.

Об этом пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын сказал в интервью газете "Milliyet", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметив наличие обширных связей Турции с США, он назвал вопросы, которые планируется обсудить на двусторонней встрече в рамках саммита лидеров G-20, который состоится в Риме 30-31 октября: "У нас обширные связи с США. Лидеры обсудят основные вопросы повестки в политической, экономической, энергетической, торговой областях, в оборонной промышленности, в сферах безопасности, борьбы с террором. Будут обсуждены и вопросы по Афганистану, Сирии, Ираку, Кавказскому региону и Карабаху, а также по Ливии, Средиземноморью и т.д., другие глобальные проблемы".