Названа дата очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована дата проведения следующего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.

По словам спикера парламента Сахибы Гафаровой, оно состоится 15 октября.

На заседании состоятся обсуждения законопроекта "О Дне независимости" в третьем чтении.