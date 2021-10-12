https://news.day.az/politics/1390726.html Названа дата очередного заседания Милли Меджлиса
Названа дата очередного заседания Милли Меджлиса
Обнародована дата проведения следующего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.
По словам спикера парламента Сахибы Гафаровой, оно состоится 15 октября.
На заседании состоятся обсуждения законопроекта "О Дне независимости" в третьем чтении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре