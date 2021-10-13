Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

12 октября 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахияном, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

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