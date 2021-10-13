Посол Азербайджана в Швейцарии напомнил о дне, когда армянская диаспора перекрыла движение на основных трассах Европы

Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров напомнил Европе о дне, когда армянская диаспора, поощряемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном, перекрыла движение на основных трассах Европы с требованием "признать независимость Карабаха", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В публикации дипломата в Twitter отмечается: "13.10.2020 впервые в современной истории глава правительства публично потребовал от соотечественников перекрыть основные магистрали в ЕС, соединяющие страны их гражданства, перекрыть движение транспорта. Армения не была наказана за это нарушение закона, наказание было получено со стороны Азербайджана на войне за другие преступления".

"Вы только представьте реакцию рядовых граждан Европы на эти действия Армении. Результат был прямо противоположный", - пишет посол.