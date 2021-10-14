Михаил Гусман о новом канцлере Австрии в эфире "Эха Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".

Передача была посвящена новому канцлеру Австрии Александру Шалленбергу.

Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи: