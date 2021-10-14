Азербайджан опубликовал итоговый документ встречи на высшем уровне в Белграде

Азербайджан, председательствующий в Движении неприсоединения, распространил документ по итогам встречи на высшем уровне, состоявшейся в Белграде 11-12 октября и посвященной 60-летию организации, передает Day.Az со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

В документе отмечается, что страны-участницы Движения неприсоединения дали высокую оценку встрече на высшем уровне, организованной Азербайджаном и Сербией в Белграде.

Они также выразили удовлетворение ростом эффективности организации, несмотря на новые угрозы международному миру и безопасности.

Участники встречи, проанализировав международную обстановку, в том числе растущую в мире напряженность, расизм, ксенофобию, влияние пандемии коронавируса на социально-экономическое положение стран, подчеркнули важность мобилизации глобальных усилий в духе многосторонности, международного сотрудничества и солидарности, говорится в документе.

Кроме того, участники мероприятия высоко оценили инициативы, выдвинутые Президентом Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения, в том числе в сфере борьбы с коронавирусом и глобального восстановления после пандемии, отмечается в документе.

Страны-участницы поддерживают усилия председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, направленные на повышение роли и деятельности движения на международной арене для обеспечения эффективного вклада в удовлетворение глобальных потребностей, говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что одним из главных событий мероприятия высокого уровня стало представление рекомендаций Молодежной сети НПО лидерам стран-участниц движения в связи с периодом восстановления после пандемии COVID-19. Создание Молодежной сети НПО по инициативе азербайджанского председательства приветствовалось многими участниками мероприятия высокого уровня.