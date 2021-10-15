В последнее время Иран открыто идет на конфронтацию, продолжая политику двойных стандартов в отношении Азербайджана. Учитывая довольно сложное взаимодействие Ирана с остальными соседями, будь то Афганистан, Ирак или Пакистан, подвергать риску отношения с Азербайджаном наносит колоссальный ущерб национальным интересам Исламской Республики. При этом, на мой взгляд основная причина неподобающего поведения нашего соседа связано с внутренними вопросами в Иране.

Об этом сказал Day.Az экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

Дипломат напомнил, что в северо-западных областях Ирана преобладает преимущественно азербайджанское население, которое с восторгом встретило Победу Азербайджана над Арменией в ходе Второй карабахской войны.

Комментируя крупномасштабные военные учения "Покорители Хайбера" на границе с Азербайджаном, наш собеседник отметил, что это не более чем "игра мускулами", цель которой превратить границу Ирана и Азербайджана в зону конфронтации.

"Заявления иранской стороны о неких "сионистах" в Азербайджане - фейк, направленный на внутреннюю аудиторию с целью оправдания своих деструктивных действий в глазах иранского народа. Хотя Иран задействовал в военных учениях Корпус стражей Исламской революции (КСИР), на который опирается руководство соседней страны, не думаю, что дело дойдёт до военных действий, потому что очередная война не сулит Ирану никаких дивидендов", - считает он.

Что касается дальнейшего развития ситуации, продолжил экс-глава МИД Азербайджана, то Азербайджан будет твёрдо отстаивать свои национальные интересы и не потерпит давления со стороны какой-либо страны, в том числе и Ирана.

"Ирану не следует переступать красную линию в отношении Азербайджана. В скором времени в военно-политическом руководстве Ирана придёт осознание того, что с Азербайджаном нельзя разговаривать с позиции силы. Поэтому, наиболее вероятным вариантом рассматривается смягчение риторики иранской стороны и завершение конфликтной ситуации", - заключил Тофик Зульфугаров.