Началось заседание Милли Меджлиса
Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az.
В повестку заседания включены десять вопросов.
Обсуждаются следующие законопроекты:
1. "О Дне независимости" (третье чтение).
2. Об изменении в закон "О зерне".
3. Об изменении в Таможенный кодекс (второе чтение)
4. Об изменениях в законы "О валютном регулировании", "О кредитных союзах", "О банках", "О почте", "О бухгалтерском учете", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг" и "О кредитных бюро" (второе чтение).
5. Об изменении в закон "Об охране здоровья населения" (второе чтение).
6. Об изменениях в Гражданский кодекс, в законы "О банкротстве и разорении", "Об исполнении", "О банках", "О театре и театральной деятельности", "О страховой деятельности", "О применении особого экономического режима к экспортной деятельности в нефтегазовом секторе" и "О занятости" (второе чтение).
7. Об изменении в закон "О государственной пошлине" (первое чтение).
8. Об изменении в Кодекс об административных проступках (первое чтение).
9. Об изменении в закон "Об образовании" (первое чтение).
10. Об изменении в закон "О профессиональном образовании" (первое чтение).
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