Началось заседание Милли Меджлиса

Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az.

В повестку заседания включены десять вопросов.

Обсуждаются следующие законопроекты:

1. "О Дне независимости" (третье чтение).

2. Об изменении в закон "О зерне".

3. Об изменении в Таможенный кодекс (второе чтение)

4. Об изменениях в законы "О валютном регулировании", "О кредитных союзах", "О банках", "О почте", "О бухгалтерском учете", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг" и "О кредитных бюро" (второе чтение).

5. Об изменении в закон "Об охране здоровья населения" (второе чтение).

6. Об изменениях в Гражданский кодекс, в законы "О банкротстве и разорении", "Об исполнении", "О банках", "О театре и театральной деятельности", "О страховой деятельности", "О применении особого экономического режима к экспортной деятельности в нефтегазовом секторе" и "О занятости" (второе чтение).

7. Об изменении в закон "О государственной пошлине" (первое чтение).

8. Об изменении в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

9. Об изменении в закон "Об образовании" (первое чтение).

10. Об изменении в закон "О профессиональном образовании" (первое чтение).