Азербайджан добился значительного прогресса в области социально-экономического развития

В МГИМО начал работу XIII конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в работе конвента принимает участие заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Адиль Алиев. Выступая на пленарной сессии на тему "Устойчивое развитие и ESG-трансформации", А.Алиев отметил, что обсуждаемые на мероприятии темы в области климатической повестки и энергетической трансформации особенно актуальны для Азербайджана. "У нас создан Общественный экологический совет при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, действует общественное объединение Международного диалога во имя охраны окружающей среды (IDEA), а в начале этого года по инициативе учредителя IDEA Лейлы Алиевой был учрежден Национальный альянс во имя устойчивого Азербайджана (DANMA)", - сообщил заместитель председателя Милли Меджлиса.

Как рассказал А.Алиев, Азербайджан в последние годы добился значительного прогресса в области социально-экономического развития. Президент Ильхам Алиев оказывает большое внимание решению проблем экологии, что уже привело к значительному улучшению экологической и социально-экономической обстановки в стране. Над реализацией принципов и идеологии устойчивого развития на государственном уровне в Азербайджане работают все органы власти.

15-16 октября в рамках конвента пройдет очередная международная научно-практическая конференция, приуроченная к 25-летию диалогового партнерства и 30-летию отношений России и АСЕАН. Кроме того, в пятницу состоится первая Международная научно-практическая конференция "Право между Востоком и Западом".

В конференции приняли участие проректор МГИМО Артем Мальгин, специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, директор Центра устойчивого развития МГИМО, торговый представитель Азербайджана в РФ Руслан Алиев и др.

Отметим, что XIII конвент РАМИ реализуется при поддержке программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". На полях конвента пройдут мероприятия целого ряда многосторонних и двусторонних диалоговых площадок, партнерских научных и образовательных учреждений.