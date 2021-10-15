https://news.day.az/politics/1392015.html Парламент Азербайджана направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Парламент Азербайджана направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направит Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.
Об этом сказала в пятницу спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на его пленарном заседании, сообщает Day.Az.
По ее словам, под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан является сильным государством, обладающим авторитетом в регионе.
"С уверенностью можно сказать, что под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна достигнет еще больших успехов", - подчеркнула Гафарова.
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