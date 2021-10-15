Руководство Азербайджана заботится о своих военнослужащих, а наше о своих карманах

Армия - это один из атрибутов государственности, гарант безопасности границ и мирного неба над головами граждан Азербайджана. Хорошо оснащенные и вооруженные ВС нашей страны всего за 44 дня смогли положить конец армянской оккупации, которая длилась почти 30 лет.

Личный состав рвался в бой. В нашей армии не было ни одного факта дезертирства, но была уверенность в победе, уверенность в том, что командиры ведут личный состав с заботой о жизни солдат. По фильмам мы знаем, что при атаке, как правило, звучит команда "вперед". В 44-дневной же войне наши командиры заменили эту команду на "за мной". Они вели солдат за собой.

Главными факторами победы были сильная, профессиональная армия, единство азербайджанского общества и наличие такого лидера, как Президент Ильхам Алиев. Глава Азербайджана оказался не только мудрым политиком, но и блестящим стратегом. Забота о каждом солдате, о наращивании боевой мощи национальной армии была одним из главных пунктов стратегии государственного строительства.

Спустя год после войны, армяне, воевавшие в Карабахе, начали открыто признавать, насколько хорошо азербайджанское государство заботится и экипировало своих солдат. Если раньше армянским солдатам не давали сказать и слово о том, почему их армия находится в невероятно ужасном состоянии, то сегодня они уже больше не могут терпеть и раскрывают все подробности, которые в Ереване пытались скрыть.

Предлагаем вниманию читателей откровения одного из таких армянских солдат, слова которого недавно распространили СМИ:

"Волею случая я нашел в Карабахе две сумки азербайджанцев и начал набивать всем, что попадалось под руку. И сразу же впал в ступор. Продуманность каждой детали. Это резало глаз сразу и вгоняло в какое-то бешенство, как-будто кто-то воткнул в мозг ржавый гвоздь.

Было ощущение, что куча народу, профессионалы из разных сфер сидели и продумывали, что должно находиться при азербайджанском солдате. Витамины, лекарства, жгуты, бинты - это даже не говорю. Обычная пачка хлебцов продумана так, чтоб ты вскрывал из нее пару штук и остальные не портились.

Для сравнения - мы ели черствый хлеб из мешков. Отламывали и грызли. Потом подбирали с земли, отряхивали и снова грызли.

Сгущенное молоко у них было в тюбиках, как зубная паста - отдавил сколько надо и завернул крышку.

У нас она была в огромных банках. Ножом вскрывали, ели вдвоем-втроем пятую часть (чтоб съесть целую, нужен был взвод), ставили на землю, потом она набивалась пылью от минометных обстрелов, костров, беготни - таких банок валялось по всему периметру десятками.

Консервы у них все открывались одним пальцем и имели объем для одной порции. Наши были огромными из супермаркетов, требовали ножа, а он был не у всех - приходилось ходить просить у ребят. И так во всем.

Их спальники - просто сказка. Снаружи непромокаемая пленка, внутри кашемир. Можешь застегнуть молнию и спать под проливным дождем.

Наши спальники были из синтепона и намокали даже от слабого тумана.

Ты всегда просыпался весь мокрый и дрожал от холода. Если повезло спать на одном боку, то спасал костер - подходил этим боком и сушился. Если пошел дождь, то просыпался в луже. Спасали только друзья-сменщики - зная о том, в каком состоянии ты встанешь, они заранее, под конец своей смены, кипятили воду в джазве и давали отпить, чтоб согрелся.

Но самым большим потрясением, когда набивал сумки, были подштанники. Новые подштанники из 100%-го хлопка. По роду бизнеса я хорошо разбираюсь в тканях и долго вертел их, чтоб понять, в чем подвох. В Китае часто бывает, что на носках написано 95% хлопок, а там синтетика. Но эти подштанники действительно были из 100%-го хлопка.

У меня в голове не помещалось, что солдат Азербайджана может быть так экипирован, а мы выглядим по сравнению с ними, как последние бомжи. Если что-то у нас и было толковое, то исключительно купленное на деньги простых армян из разных городов и стран.

Потом за мной пришла наша разведка и мы вернулись на наш пост. Я держал в руках эти подштанники, показывал их нашему философу Араму и плакал от бешенства. До меня именно тогда начало доходить, что в Азербайджане заботились о своем простом солдате, а наши чиновники - о своих карманах. И это отражалось даже на такой простой вещи, как витамины или тюбик со сгущенкой.

Арам выслушал меня, потом обозвал нацистом. Так и сказал, мол "Не обижайся, но ты даже не националист, ты - нацист, раз изначально ставил их ниже нас". Далее последовала целая лекция про "таких, как я", про наши пагубные для цивилизации нацистские взгляды и человеконенавистничество.

Потом, завершив лекцию, он строго отругал меня за эти сумки. Мол: "Зачем ты притащил вещи турок? Ты в своем уме? Никто из нас к ним не прикоснется даже".

В ту ночь они мокли и дрожали от холода в армянских спальниках, лишь бы не прикасаться к вещам турок, а я, "нацист" и "капанский мародер", впервые в комфорте спал в турецком спальнике из кашемира и блаженно храпел на весь Гадрутский район. Мне было пофиг на культурные различия.

Подштанники так и не надел - наш философ-человеколюб успел их сжечь, пока я спал".