Армяне предприняли очередную попытку провокации

Утром 15 октября члены незаконного армянского вооруженного отряда совершили очередную попытку террора-провокации с использованием гражданского автомобиля скорой помощи против наших подразделений Азербайджанской Армии в направлении Агдере.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в результате бдительности наших военнослужащих и принятых мер эта попытка была пресечена, и приближавшиеся в машине вооруженные люди были вынуждены отступить.

"Мы заявляем, что использование гражданского автомобиля скорой помощи в военных целях категорически недопустимо, является методом, характерным для террористов, и грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Еще раз предупреждаем, что любая террористическая и диверсионная деятельность будет немедленно и решительно пресечена нашей стороной немедленно и решительно", - говорится в сообщении Минобороны.