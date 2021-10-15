Российские миротворцы являются гарантом режима перемирия в Карабахе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ.

"Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории", - сказал Путин.

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха поговоркой "плохой мир лучше, чем хорошая война".