https://news.day.az/politics/1392129.html Российские миротворцы являются гарантом режима перемирия в Карабахе – Владимир Путин
Российские миротворцы являются гарантом режима перемирия в Карабахе – Владимир Путин
Российские миротворцы являются гарантом режима перемирия в Карабахе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ.
"Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории", - сказал Путин.
Путин прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха поговоркой "плохой мир лучше, чем хорошая война".
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