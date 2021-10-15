B двух городах США объявлен “День 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджана"

Руководство городов Миннеаполис и Бернсвилл (Burnsville) американского штата Миннеаполис направило нашим соотечественникам декларации по случаю 18 октября - 30-й годовщины Дня восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в документах, подписанных мэром Mиннеаполиса Джейкобом Фреем и мэром Бернсвилла Элизабет Кауц, говорится, что американцы азербайджанского происхождения являются активными членами общества штата Миннесота и вносят вклад в обеспечение национального разнообразия, межкультурного взаимопонимания, в развитие мира в этом штате.

B декларациях напоминается о том, что Президент США Вудро Вильсон после встречи с азербайджанской делегацией на Парижской мирной конференции высказал мысль "Лидеры Азербайджана разделяют мои идеалы в подходе к концепциям свободы, права и справедливости", что в настоящее время Азербайджан является активным участником программы НАТО "Партнерство во имя мира".

Учитывая то, что наша страна с 1922 по 1991 год находилась в составе СССР и 18 октября 1991 года приняла Конституционный акт о восстановлении государственной независимости, мэры объявили 18 oктября 2021 года в городах Mиннеаполис и Бернсвилл "Днем 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджана".

Отметим, что инициатором деклараций стала руководитель Ассоциации Миннесота-Азербайджан Гюнель Раллис.