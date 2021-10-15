"С такими друзьями и враги не нужны"

Небезызвестный факт, что в Армении со дня подписания трехстороннего Заявления и по сегодняшний день нарастают антироссийские и русофобские настроения. Доходит и до личных выпадов в адрес российских государственных деятелей, вплоть до Владимира Путина.

Сегодня армяне устроили в соцсетях очередную атаку на Президента России после того, как глава Российского государства выступил в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ.

Как передает Day.Az, в своем выступлении Путин подчеркнул, что российские миротворцы являются гарантом режима перемирия в Карабахе.

"Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории", - сказал Президент России.

Путин также прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха поговоркой "плохой мир лучше, чем хорошая война".

Именно после этих слов Президента Российской Федерации в армянском сегменте соцсетей началась дикая истерия.

Непонятно, что они хотели услышать из уст Путина, который всегда выступает за соблюдение договоренностей ради процветания и мира регионе в рамках трехстороннего Заявления и после Победы Азербайджана, установившей новую реальность на Южном Кавказе.

Армянские соцсети всегда полны хамских выпадов, недовольства, ворчания, безумных историй с миротворцами в главной роли и тому подобного.

Армяне, как всегда, ожидают чего-то невозможного, а когда оно не происходит, начинают пакостить. Общество, которое можно научить так ненавидеть, как это умеет общество армянское, очень трудно научить кого-то любить и уважать. Немногие народы могут похвастать таким талантом к ненависти, упорной, передающейся из поколения в поколение уже на генном уровне.

Несмотря на все блага, которые армяне получают от своего союзника, на то, что государственное недоразумение под названием Армения в настоящее время существует исключительно благодаря России, градус русофобии в армянском обществе неустанно растет. Мы в очередной раз видим пример армянского мифотворчества и неблагодарности. Ранее мы писали о том, как дошло до того, что в армянском обществе начался раскол и те кто ненавидит Россию придумали своим соотечественникам, которые за дружбу с русскими, прозвище "русульмане". Темпы русофобии в Армении продолжают набирать космические обороты и останавливать этот темп, как мы видим уже долгое время, никто не собирается.