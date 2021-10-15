Усиление экономической независимости медиа в Азербайджане находится в центре внимания государства

Укрепление экономической устойчивости азербайджанских СМИ находится в числе вопросов, которые время от времени поднимают медиа. Руководители медиа-субъектов, медиаэксперты, ссылаясь на международный опыт, высказывают свои взгляды на укрепление медиа как бизнес-единицы.

На вопросы Trend в этой связи в пятницу ответил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, передает Day.Az.

Он сказал, что для ускорения перехода медиа страны на бизнес-модель Агентство развития медиа провело многочисленные встречи с медиа-структурами, журналистами и экспертами, получило различные предложения. После анализа и систематизации всех заключений и предложений Агентство обсуждает пункты концепции развития с соответствующими государственными органами.

"В уставе Агентства развития медиа, учрежденного Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджане", отражены направления деятельности, охватывающие достаточно широкий спектр. Агентство нацелено на усиление экономической независимости, укрепление материально-технической базы, модернизацию инфраструктуры медиа-субъектов, создание новой экономической модели в соответствующей области, а также поддерживает шаги в данном направлении. Было обеспечено предоставление финансовой помощи на конкурсной основе ​​медиа-организациям, нуждающимся в финансовой поддержке, создан "Электронный информационный банк" для облегчения участия журналистов и медиа-организаций в проектах. Приняты меры по развитию отношений, основанных на взаимном доверии между медиа и бизнес-структурами, и эти меры носят продолжительный характер. Роль Агентства развития медиа как координационной площадки между СМИ и бизнес-структурами поддерживается медиа-субъектами", - сказал Ахмед Исмаилов.

По его словам, полученные Агентством заключения и предложения по преодолению социально-экономических трудностей, с которыми сталкиваются СМИ страны, проанализированы с учетом международного опыта, оценены правовые и экономические аспекты, уточнены детали предстоящей систематической деятельности:

"В целях обеспечения активности субъектов СМИ в бизнес-отношениях были проведены исследования по применению налоговых льгот и других послаблений, поощрению бизнес-структур к размещению рекламы в СМИ. В результате этого многоступенчатого процесса мы планируем в ближайшем будущем разработать проекты. Разумеется, в связи с широким спектром деятельности медиа неизбежно возникновение конкретных проблем, и мы держим все это в центре внимания, проводим обсуждения.

Если более детально ознакомиться с содержанием решений правительства, связанных с развитием медиа, то можно увидеть, что усиление экономической устойчивости, развитие независимых азербайджанских СМИ, которые могут наладить свою деятельность на уровне требований современности, а также привержены традициям государственности и ставят национальные интересы нашего народа превыше всего, всегда находилось в центре внимания в качестве приоритетной задачи. Агентство развития медиа фокусируется на усилении экономической независимости медиа-субъектов, формировании новой экономической модели в соответствующей сфере, стимулировании применения новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций.

Радует, что медиа-сообщество страны подчеркивает соответствие наших проектов современным требованиям, то, что эти проекты создают основу для формирования нового подхода к СМИ, а также позитивно реагирует на инициативы Агентства. Все проекты, которые мы выдвигаем и реализуем для достижения развития медиа, включают современные процессы в международных СМИ и, наряду с повышением профессионализма медиа Азербайджана, также нацелены на модернизацию его образа и повышение международной конкурентоспособности. Считаем, что в результате государственной поддержки, интенсификации отношений с бизнес-структурами, а также совершенствования медиа-менеджмента можно преодолеть социально-экономические трудности, с которыми сталкиваются наши СМИ", - добавил Ахмед Исмаилов.