https://news.day.az/politics/1392229.html Генпрокурор Азербайджана и премьер Грузии обсудили двусторонние отношения
Генпрокурор Азербайджана и премьер Грузии обсудили двусторонние отношения
В рамках визита в Грузию генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на встрече было подчеркнуто, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех направлениях, в том числе и в правоохранительной сфере, достигнуты успехи в сфере взаимной правовой помощи, подчеркнута важность взаимных визитов различного уровня для дальнейшего укрепления наших связей.
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