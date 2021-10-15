Генпрокурор Азербайджана и премьер Грузии обсудили двусторонние отношения

В рамках визита в Грузию генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на встрече было подчеркнуто, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех направлениях, в том числе и в правоохранительной сфере, достигнуты успехи в сфере взаимной правовой помощи, подчеркнута важность взаимных визитов различного уровня для дальнейшего укрепления наших связей.