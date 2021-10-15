Джейхун Байрамов проинформировал французскую делегацию о преступлениях Армении

15 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с президентом Национальной комиссии по устранению противопехотных мин Франции (CNEMA) послом Жераром Чешнелем.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МИД, на встрече министр Джейхун Байрамов рассказал о почти 30-летней оккупации части азербайджанских территорий и ее тяжких последствиях, передает Day.Az.

Отметив, что в прошлом году наши территории были освобождены военно-политическим путем, министр обратил особое внимание на политику Армении по преднамеренному загрязнению минами территорий Азербайджана, подчеркнул, что мины представляют угрозу жизни человека на освобожденных территориях. До внимания противоположной стороны было доведено, что Армения сначала вообще отрицала наличие минных карт после подписания трехстороннего Заявления 10 ноября 2020 года, а затем представила небольшую их часть, достоверность которых составила 25 процентов.

Подчеркивалось, что до сегодняшнего дня 167 наших граждан пострадали от взрыва мин, 33 из них погибли, среди погибших - двое журналистов.

Министр также подробно проинформировал о положении на освобожденных от оккупации территориях, урбициде, культурциде и экоциде, совершенном Арменией. В то же время французской делегации была предоставлена информация о работе по восстановлению и созиданию, проводимой Азербайджанским правительством на освобожденных от оккупации территориях, достигнутых результатах.

Выразив признательность за прием, делегация Национальной комиссии по устранению противопехотных мин проинформировала о своей деятельности. Было выражено намерение о сотрудничестве с азербайджанской стороной в соответствующей сфере.

На встрече стороны провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.