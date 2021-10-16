Карабах в ближайшее время также будет славиться своими "умными городами" и сельхозпродукцией

Карабах в ближайшее время также будет славиться своими "умными городами" и сельскохозяйственной продукцией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в ходе поездки в составе представителей дипкорпуса в освобожденные от оккупации поселок Суговушан и село Талыш.

Посол сообщил, что ранее посещал освобожденные от оккупации азербайджанские города Физули, Агдам и Шуша.

"Каждый уголок Карабаха прекрасен и крайне важен. После назначения послом я сказал, что Карабах - это сердце Азербайджана. В ближайшее время Карабах будет также славиться своими "умными городами" и сельскохозяйственной продукцией. В регионе растут тутовые деревья. Здесь будет производиться самый качественный шелк в мире", - сказал Багчи.

Отметим, что 16 октября организован визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и местных СМИ на освобожденные территории Тертерского района. В ходе визита под руководством помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева планируется их ознакомление с поселком Суговушан и селом Талыш.