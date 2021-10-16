Ни одна страна за последние 25-30 лет не проводила самостоятельно такого масштабного восстановления в постконфликтный период

Ни одна страна в мире не проводила за последние 25-30 лет самостоятельно такого масштабного восстановления в постконфликтный период.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в ходе поездки представителей дипкорпуса в освобожденные населенные пункты Суговушан и Талыш.

По его словам, Азербайджан явил всему миру уникальный образец постконфликтной реконструкции и восстановления.

"Страны мира за последние 25-30 лет не проводили самостоятельно столь масштабной реконструкции в постконфликтный период. Хотя в подобных случаях в других регионах восстановление осуществлялось в основном при непосредственном участии международных организаций, в случае с Азербайджаном эти проекты реализуются за счет внутренних ресурсов и в короткие сроки.

Представители дипломатического корпуса также видят, что ситуация в селе Талыш, где мы сейчас находимся, мало чем отличается от ситуации на других ранее оккупированных территориях. Иными словами, на протяжении 30 лет оккупации здесь все было полностью разрушено, проводилась политика уничтожения и разграбления имущества, принадлежащего гражданам Азербайджана. Но, как видите, Азербайджанское государство намерено и полно решимости в короткие сроки восстановить эти территории и вернуть наших бывших вынужденных переселенцев на родные земли", - сказал Гаджиев.

Отметим, что 16 октября организован визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и местных СМИ на освобожденные территории Тертерского района. В ходе визита под руководством помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева дипломаты ознакамливаются с поселком Суговушан и селом Талыш.