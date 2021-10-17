Антироссийские настроения и русофобия продолжают стремительно расти среди армян в Армении и за ее пределами. И, как мы видим уже долгое время, никто не собирается ее останавливать. После Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне армяне пошли по тропе обвинений в адрес чуть ли не всего мира. Больше всего они стали винить Россию, которая, по их мнению, "стала предательницей". Они до сих пор не могут понять, что во всех проблемах Армении виноваты сами армяне и оккупационная-агрессорская политика официального Еревана,

Сегодня армяне окончательно обнаглели и открыто оскорбляют не только Российскую Федерацию, но и представителей власти - от чиновников и экспертов до самого Владимира Владимировича Путина. Наглядный пример мы увидели вчера, когда тысячи армянских радикальных националистов из "Сасна-Црер" вышли на улицы Еревана. Все они выкрикивали матерные слова в адрес российского президента.

А начиналось все с армянских телеграм-каналов, где по началу то и дело обвиняли в своем позорном поражении руководство РФ, которое, по логике "древнейших", должно было отправить на территорию Азербайджана свои войска. То есть армяне на полном серьезе расчитывали, что русские ребята должны были воевать и умирать вместо армянских. Далее, получив соответствующую адекватную реакцию от российского общества и истеблишмента, началась дешевая пропаганда о т.н. "враждебности" и "предательстве" России, которая не прекращается по сей день. В комментариях ежедневных тем, которые обсуждаются в армянском сегменте социальных сетей, отчетливо видно, что в мозг армян пропихивается и вдалбливается мысль о том, что Путин - это враг, от которого давно необходимо оторваться и убежать на Запад, просить помощи у НАТО, США, Франции, где успешно паразитирует армянское лобби.

Особенный всплеск подобных риторик возникает при заявлениях представителей российской власти о том, что пора бы уже наконец разблокировать коммуникации на Южном Кавказе. Например, вчерашний всплеск оскорблений в адрес российского президента после его слов на заседании Совета глав государств СНГ о Карабахе. Не стоит забывать и недавний вандализм по отношению к баннеру об армяно-российской дружбе с изображением Владимира Владимировича. Все это наглядно показывает, что армянское общество уже приняло всю ту пропаганду о "враждебности России", которую годами вели в Армении.

Кстати, говоря об армянском лобби - отчасти, это заслуга в этом во многом его заслуга. Паразитируя в РФ, оно стремится оттолкнуть Армению от России, чтобы им, в частности, было легче претворять в жизнь свои коррупционные схемы, набивать карманы и отстаивать свои шкурные интересы. Армянскому лобби в России не нужна сильная Армения, которая бы сотрудничала с Азербайджаном и Турцией, им нужна нищая Армения, которой намного легче управлять. С этой целью в Армении на государственном уровне проводится и политика героизация нацизма, восхваляются такие преступники и фашисты, как Гарегин Нжде.

Человек, который в начале Второй мировой войны стал сотрудничать с властями гитлеровской Германии и неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против СССР, заявляя: "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению" и под командованием которого армянский легион СС, участвуя в карательных акциях, уничтожил более 20 тысяч в основном мирных жителей, не может никак считаться героем.

Фашизм и нацизм должны были остаться в прошлом, но героизация нацизма и возведение в ранг национальных героев тех, кто сражался против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, к сожалению, является нормой в Армении и продолжается по сей день. Ереван таким образом неприкрыто оскорбляет страны, которые боролись и добились победы над фашизмом во Второй мировой войне. Героизация нацистских преступников свидетельствует прежде всего о незрелости современной армянской политической сферы. Особенно это оскорбление проявилось на 34-ой Московской международной книжной ярмарке, которая прошла 24-27 сентября. Именно там на стенде Армении была представлена книга Нжде. Не хватало только гитлеровского "Майн Кампф" рядом.

Короче говоря, страна хаев все еще беснуется из-за своих амбиций, обвиняя во всем именно Россию. И конца края этому не видать. Более того на данном этапе это снова превращается в очередную шизофрению армянства - копить злость и не щадить при случае. Российские эксперты правильно не раз сравнивали Армению с чемоданом без ручки - который и выбросить жалко, но и нести все сложнее и сложнее. Однако, подобным отношением в Армении приближают момент, когда дискомфорт от этой ноши в России возобладает настолько, что обратного пути у Еревана не будет.

М.Ахмедзаде