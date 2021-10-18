https://news.day.az/politics/1393048.html Компании Катара могут быть привлечены к работам по восстановлению Карабаха - Джейхун Байрамов
Компании Катара могут быть привлечены к работам по восстановлению Карабаха - Джейхун Байрамов
Обсужден потенциал привлечения катарских компаний к работам по восстановлению и созиданию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьером, министром иностранных дел Катара Шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани, сообщает в понедельник Day.Az.
Байрамов отметил, что в ходе встречи обсуждалось сотрудничество в ряде сфер, в том числе в сфере туризма. Также были проведены плодотворные обсуждения по вопросам региональной безопасности.
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