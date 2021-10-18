Израиль и Азербайджан - прекрасные союзники и партнеры, у которых есть общие интересы в регионе.

Об этом сказал в понедельник Trend бывший вице-спикер Кнессета Израиля Йехиэль Бар, комментируя провокационные заявления иранской стороны в отношении дружественных связей между Израилем и Азербайджаном, передает Day.Az.

"Израиль всегда поддерживал Азербайджан против врага. К сожалению, Иран предпочел стать врагом Израиля. Тегеран рассматривает нашу страну как самую большую проблему, самое большое зло в мире, в то время как Иран поставляет оружие террористическим организациям в Сирии, Ливане. Иран сегодня поддерживает всех врагов Израиля, именно поэтому Израиль как суверенная и демократическая страна сделает все, чтобы защитить свои границы и своих граждан. Иран всегда негативно реагирует на близкие отношения нашей страны с каким-либо государством. Но мы уверены, что партнерство с Азербайджаном является положительным фактором", - сказал Йехиэль Бар.

Он считает, что международное сообщество, которое поддерживает демократию, мир, разрешение конфликтов мирным путем, должно выступать против недоброжелательной стратегии Ирана по созданию ядерного оружия, по предоставлению оружия террористам на Ближнем Востоке.

"Вот почему я считаю, что ООН, ЕС, США и все международное сообщество должны быть на стороне Израиля и Азербайджана как двух демократических стран, которые всегда будут выступать против недоброжелательной деятельности Ирана. Это страна - враг свободного мира, демократии. Все страны, которые хотят продвигать демократию, либеральные идеи и мир, должны держаться подальше от Ирана, поскольку он является крупнейшим распространителем террора во всем мире", - заключил Йехиэль Бар.