Джейхун Байрамов и спецпредставитель НАТО обсудили ситуацию в регионе

18 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со спецпредставителем НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломина Пиризом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан разделяет взаимовыгодное партнерство с НАТО, с удовлетворением подчеркнув сотрудничество, осуществляемое по ряду направлений. Подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером НАТО, министр озвучил общие ценности в обеспечении международной безопасности и, в этой связи, участие азербайджанских миротворцев в операциях НАТО. До сведения противоположной стороны было доведено, что позиция поддержки суверенитета и территориальной целостности, озвученная в совместных заявлениях, принятых в результате саммитов НАТО по урегулированию бывшего армяно-азербайджанского конфликта, было высоко оценена Азербайджаном.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал специального представителя НАТО о последней ситуации в регионе, в том числе о политике, проводимой Арменией на протяжении десятилетий с целью уничтожения нашего исторического, культурного и религиозного наследия, незаконной деятельности и последствиях на территориях, о восстановительных и строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных территориях, а также о работе, проделанной Азербайджаном по разминированию территорий, выполнению трехсторонних заявлений. До сведения представителя НАТО была доведена готовность Азербайджана нормализовать отношения с Арменией на основе принципов международного права.

По словам спецпредставителя Хавьера Коломина Пириза, обсуждения с азербайджанской стороной во время его визита в регион были очень полезными с точки зрения получения подробной информации о текущей ситуации в регионе. Была дана высокая оценка деятельности азербайджанских миротворцев совместно с турецкими силами в Афганистане, особенно в связи с эвакуацией граждан из аэропорта Кабула, и в связи с этим спецпосланник выразил благодарность от имени стран-союзников. Он отметил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями о повестке дня партнерства между НАТО и Азербайджаном, а также о перспективах на будущее.