В Молдове отметили День восстановления независимости Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Молдове состоялось мероприятие, посвященное 30-летию со дня восстановления независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие вице-председатель парламента, руководитель правительственной партии "Действие и солидарность" Михаил Попшой, представители МИД Молдовы, аккредитованные в Молдове послы Беларуси, Болгарии, Литвы и Румынии, а также представители посольств Турции, России, Германии, Словакии, председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы (КАМ) Эльчин Байрамов, представители национальных диаспор Молдовы, наши соотечественники и представители местных СМИ.

В начале участники мероприятия возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева, установленному у нового сквера перед посольством.

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов, поприветствовав гостей, рассказал об истории независимости нашей страны, отметив что в этот день 1991 году была восстановлена независимость Азербайджана. Он рассказал, что в этот период республика столкнулась со сложными политическими процессами внутри страны, чем воспользовалась соседняя Армения, совершив агрессию и оккупировав 20 процентов наших земель. Посол отметил, что только с возвращением к руководству страной по зову народа великого лидера Гейдара Алиева в стране установилась стабильность, что в период руководства страной выдающегося государственного деятеля в результате политического, экономического и культурного развития страны и расширения международного сотрудничества, наша независимость укрепилась и стала необратимой. Дипломат подчеркнул, что благодаря дальновидной политике достойного преемника общенационального лидера Президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в ведущую страну региона. Он отметил, что благодаря политике, решительности и мудрости Президента Ильхама Алиева сегодня мы отмечаем День восстановления независимости как страна-победитель, в условиях восстановления территориальной целостности страны и c большим уважением и почтением поминаем доблестных сынов азербайджанского народа, отдавших жизни за Родину на 44-дневной войне.

Также посол коснулся перспектив развития отношений между Азербайджаном и Молдовой, поблагодарил руководство Молдовы за заботу и внимание, которое оказывается проживающим в этой стране нашим соотечественникам.

Вице-спикер парламента, руководитель фракции партии "Действие и солидарность" Михаил Попшой в своем выступлении от имени парламента и молдавского народа поздравил Азербайджан и всех азербайджанцев с 30-летием восстановления независимости. Вице-спикер отметил, что Молдова также в этом году отметила 30-летие независимости и в первые годы суверенитета столкнулась с похожими процессами.

Он рассказал о планах расширения связей между двумя странами в политической, экономической, энергетической и других сферах. М.Попшой отметил, что являясь руководителем фракции, всегда приводит в пример другим общинам организованность, активность и сплоченность азербайджанцев Молдовы. Он подчеркнул, что передача опыта и руководства в диаспоре старшим поколением молодому поколению заслуживает высокой похвалы. Вице-спикер отметил, что плодотворная деятельность азербайджанской диаспоры в Молдове вносит вклад в укрепление и расширение двусторонних связей между нашими странами.

В свою очередь, посол Республики Беларусь в Молдове Анатолий Калинин в своем выступлении отметил, что государственная независимость ценна и важна для создания основы стабильности и экономического развития страны. Посол Беларуси отметил, что развитие Азербайджана превратило наш страну в ведущее государство региона и Южного Кавказа. Он подчеркнул, что азербайджанский народ трудолюбивый и гордый.

Коснувшись азербайджано-белорусских отношений, посол отметил, что Азербайджан является дружественной Беларуси страной, что подтверждает высокий товарооборот между странами, развитие двусторонних отношений во всех сферах, обоюдная поддержка на международных площадках. Дипломат также подчеркнул, что диаспора азербайджанцев Молдовы является примером для белорусской общины, проживающей в этой стране. В завершение посол поздравил и передал свои добрые пожелания руководству и народу Азербайджана в связи с 30-летием восстановления независимости.

Представитель посольства Турции в Молдове Озлем Окуючу, поздравив Азербайджан со знаменательной датой, отметил, что Турция являясь братской страной, одной из первых признала независимость Азербайджана. Он подчеркнул, что основываясь на идее "Одна нация, два государства", Турция всегда находится рядом с Азербайджаном. Дипломат выразил соболезнования семьям шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана в период Отечественной войны.

Председатель КАМ Эльчин Байрамов в своем выступлении отметил, что в этом году Азербайжан отмечает дату восстановления независимости как народ победитель, в условиях восстановления территориальной целостности страны. Он подчеркнул, что КАМ и впредь будет осуществлять деятельность в том числе в направлении пропаганды успехов, реалий и традиций Азербайджана.

В рамках мероприятия гости ознакомились с фотовыставкой, посвященной истории независимости нашей страны. Также для участников мероприятия был организован фуршет с образцами азербайджанской национальной кухни.

Мероприятие было широко освещено в местных СМИ Молдовы.

Отметим, что в связи с 30-летием восстановления независимости Президент Республики Молдова Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Поздравительное письмо также было направлено от спикера молдавского парламента председателю Милли Меджлиса Азербайджана.