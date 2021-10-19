Азербайджан передал Армении 5 военнослужащих

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов вылетел из Баку в Ереван. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что он летит в Армению с пятью армянскими военными лицами, которые были задержаны и арестованы азербайджанскими силовыми структурами.

Речь идет об армянских солдатах, не замешанных в тяжких преступлениях против азербайджанской армии и населения.

То, что их отпустили спустя почти год после задержания - бесспорно, очередной гуманный жест Баку.