https://news.day.az/politics/1393715.html Азербайджан передал Армении 5 военнослужащих
Азербайджан передал Армении 5 военнослужащих
Генерал-лейтенант Рустам Мурадов вылетел из Баку в Ереван. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.
Сообщается, что он летит в Армению с пятью армянскими военными лицами, которые были задержаны и арестованы азербайджанскими силовыми структурами.
Речь идет об армянских солдатах, не замешанных в тяжких преступлениях против азербайджанской армии и населения.
То, что их отпустили спустя почти год после задержания - бесспорно, очередной гуманный жест Баку.
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