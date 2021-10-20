Армения: "восходящая звезда” Рубика Варданяна

На армянском политическом небосклоне зажглась новая "звезда". Олигарх московского разлива - Рубен Варданян, объявил о своём намерении вернуться на историческую родину и включиться в политическую борьбу, с целью вытащить страну из глубокой ямы, в которой она находится.

Похвально, что богатый, сытый московский миллионер решил бросить все и рискнуть всем, как он объявил в своём заявлении, чтобы вытащить страну из кризиса. Но если мельком взглянуть на заявление Рубик джана, то можно увидеть, что новоявленный спаситель нации решил не только спасти свою малую родину, но и посягает на территорию Азербайджана, говоря о неком мифическом "арцахе".

Кто же этот новоявленный Мессия, претендующий на спасение Армении?

Прежде всего надо заметить, что господин Р. Варданян человек не бедный, немного не дотягивающий (согласно данным российского Форбса) до уровня российских миллиардеров, хотя, наверное, где-то в оффшорах, в районе Карибского моря, припрятана пара сотня миллионов долларов на "чёрный день".

Скромный выпускник экономического факультета МГУ Рубен Карленович Варданян (имя отца означает помесь имени - Карла Маркса с псевдонимом лидера мирового пролетариата Ленина) родился в Ереване в семье местных интеллигентов, которые насквозь были пропитаны националистическими идеями о "Великой Армении".

Закончив среднюю школу с золотой медалью, Рубик джан отправился в 1985 году в Москву грызть гранит науки в престижный МГУ, который через год пришлось оставить, чтобы отдать долг на службе в Советской Армии.

Вернувшись после армии в МГУ, студент Р. Варданян не стал терять времени и набросился с запоем на учебу, совмещая ее с небольшими коммерческими операциями, которые позволяли ему жить припеваючи в Москве в тяжелые перестроечные годы.

Завершив учебу в МГУ в 1992 году с отличием, выпускник Р. Варданян не стал возвращаться домой в Армению, где можно было загреметь на фронт для участия в первой Карабахской войне, а отправился на Запад, чтобы постигнуть все тайны мирового бизнеса у первоисточника.

Пока его сверстники и земляки воевали за азербайджанские территории, начинающий биржевой маклер Р. Варданян катался между Италией и США, постигая премудрости биржевых операций. Тогда же Р. Варданяну удалось получить российское гражданство, чтобы легализоваться на новой родине и заодно улизнуть от службы в армянской армии, которая вела бои на чужой территории.

Не став терять времени зря, Рубик джан создал на новой родине в России компанию "Тройка- Диалог", которая стала в дальнейшем основой его бизнес-империи, несущей золотые яйца.

Компания "Тройка Диалог" принесла Р. Варданяну не только деньги и славу, но и позволила завести необходимые деловые контакты на загнивающем Западе, где он вскоре стал своим парнем, торгуя акциями российских компаний, помогая своим партнёрам в ликвидации промышленного потенциала России.

Именно эта инвестиционная компания, впоследствии проданная Сбербанку России за большие деньги, принесла начинающему экономисту славу, почёт и пропуск в российскую бизнес-элиту.

Это теперь миллионер и олигарх Р. Варданян представляет себя как патриота России, крупного инвестора и предпринимателя, стремящегося к развитию российской промышленности. Однако это не совсем так.

Именно Рубен Карленович сделал все, чтобы вследствии его инвестиционной деятельности 90% парка российских авиакомпаний составляли самолеты иностранного производства, что практически привело российское авиастроение к краху.

Став одним из совладельцев фирмы "Сухой" на пару со своим земляком М. Погосяном, который долгое время был главным в гражданском авиастроении России, Р. Варданян практически ликвидировал все перспективные разработки российских конструкторов в области гражданской авиации, вначале закрыв финансирование разработок, а затем сосредоточившись на одном единственном проекте довольно сырого самолета Superjet, который в конце концов провалился из-за многочисленных аварий и конструкторских неудач.



Сейчас, представляя себя "патриотом" России, гражданин Р. Варданян скромно умалчивает о своих "заслугах", нанёсших непоправимый урон российской авиационной промышленности.

Складывается впечатление, что Рубик джан скорее всего двойной агент некоторых иностранных спецслужб, которые используют его компании, чтобы не дать развиваться российской промышленности.

Вся дальнейшая жизнь новоявленного гражданина России Р. Варданяна была связана с распилом бабла, приватизацией доходных государственных предприятий и выводом прибыли в оффшоры.

Как писала западная и российская пресса, используя свой опыт биржевого дельца, Р. Варданяну удалось вывести из России в оффшоры почти 4 миллиарда 600 миллионов американских долларов. Хотя благодаря влиятельным покровителям Р. Варданян вышел сухим из воды, мотивируя все слухи о себе происками завистливых недругов.

Постоянно торгуя и прикупая акции российских промышленных и высокотехнологичных компаний, Рубен Карленович официально довёл свое состояние в России почти до миллиарда, что открыло ему двери высоких кабинетов в Москве. На сегодняшний день экономисту Р. Варданяну принадлежат акции КамАЗа и ВАЗа, элитная недвижимость в Москве и ближнем Подмосковье. Неисчислимо количество крупных российских банков и компаний, в правлении которых не состоял бы скромный Рубен Карленович.

Особо стоит отметить тот факт, что гражданин России Р. Варданян постоянно суёт свой нос во внутренние дела Азербайджана, спонсируя сепаратистов, щедро делясь с ними прибылью, заработанной от своих махинаций.

Под видом гуманитарных проектов Р. Варданян построил ряд предприятий на бывших оккупированных территориях, участвовал в разграблении природных ресурсов Азербайджана, а также постоянно совершал незаконные поездки в Карабахский регион Азербайджана, за что был включён в "чёрный список" МИД Азербайджана.

Не секрет, что представители зарубежной армянской диаспоры являются главными спонсорами Армении и сепаратистов, постоянно отпуская им значительные средства на закупки вооружения и содержание так называемого "арцаха".

Одним из таких богатых спонсоров является господин Р. Варданян, который совместно с другими небедными земляками, предпочитающими тихую размеренную сытую жизнь зарубежом, даже создал некую благотворительную "гуманитарную" премию под названием "Аврора", под видом которой сепаратистам поступает финансовая и материальная помощь.

Рубен Карленович вообще отличается умением сидеть сразу на двух стульях, публично клянясь в верности России, где он зарабатывает нехилые деньги, одновременно умудряется тесно сотрудничать с западными финансистами и бизнесменами, которых трудно заподозрить в симпатиях к нынешним властям в Москве.

Тесно сотрудничая с американскими компаниями, в которые он немало вложил средств в качестве гарантий на будущее, и многие из которых принадлежат представителям еврейской национальности, Р. Варданян при этом спонсировал незаконную деятельность иранской компании в оккупированном тогда городе Шуша, которая под видом восстановления персидского памятника варварски "отреставрировала" азербайджанский исторический памятник-мечеть Гевхар ага.

Р. Варданян - типичный представитель беспринципных дельцов лихих 90-ых, для которых личная выгода и деньги выше всех моральных принципов. Его мало волнует судьба армянского народа. Ради своей выгоды он готов пожертвовать всем, кроме своих денег и дорогой недвижимости, спрятанных надежно на Западе под видом собственности членов его семьи.

Вот и теперь господин Р. Варданян почувствовал, что в родной Армении есть возможность заработать и заодно получить статус и привилегии, принял решение включиться в политическую жизнь страны под лозунгом спасения отечества.

Используя высокопарные слова, Рубик джан заявил, что готов отдать на благо малой родины все, что у него есть, лишь бы вытащить ее из пропасти. Эти слова армянина московского разлива выглядят довольно сентиментально и патриотично, если бы не один факт.



Это не первая попытка представителей московской армянской диаспоры взять власть в стране в свои руки. Как известно, на прошедших внеочередных парламентских выборах влиятельный московский олигарх Ара Абрамян попытался сделать это, и с треском провалился. Возглавляемая им партия не только не прошла в парламент, но практически не набрала голосов.

Понимая, что нынешняя власть в Армении не имеет кредита доверия в Москве, так как всегда отличалась прозападными симпатиями, а главные конкуренты из карабахского клана потеряли доверие армянского народа, богатенькие московские буратино решили взять контроль в стране в свои руки, превратив в одно из своих доходных предприятий.

Когда денег у них выше крыши, то таким как Р. Варданян, А. Абрамян, С. Карапетян нужна политическая власть, чтобы прикрыть себя и своё окружение. Так как шансов добиться успеха в этом направлении в России у них нет, то они обратили свой взор на малую родину, где пропуском на армянский политический Олимп являются их деньги и второе гражданство Армении.

Р. Варданян, так же как и его коллеги-конкуренты, давно уже стараются пробраться наверх, жертвуя деньги налево и направо лишь бы стать хозяином отдельной квази-независимой страны, которую намериваются приватизировать, как в своё время элитную недвижимость и промышленные предприятия в России, используя рейдерские захваты.

Рубен Карленович, который сейчас напялил на себя тогу нового "спасителя" отечества, призвав в подельники бывших министров-предателей правительста Н. Пашиняна - Мане Тандиляна и Месропа Аракеляна, ринулся в борьбу за власть в Армении.

Р. Варданян всегда отличался неординарностью своих поступков, стараясь представить себя армянскому народу как некоего бескорыстного "патриота", готового на все во имя родной страны.

В отличие от своих московских коллег, которые берегут своих чад вдали от малой родины, во время боёв в апреле 2016 года он отправил своего сына Давидика сражаться в армянскую армию на оккупированные азербайджанские территории. Правда не успел мальчик доехать до родного Еревана, как бои прекратились, зато сколько было патетики и слез.

Теперь же он почувствовал, что момент наступил. Р. Варданян бросился вперёд в погоню за призрачной властью. Увы, шансов у миллионера с московской пропиской не так уж много: вряд ли Никол Воваевич готов так просто уступить власть, да и для армянского народа он чужой, несмотря на щедрые пожертвования.

Так что сколько Рубен Карленович ни будет стараться, сколько бы он ни вложил денег, в обозримом будущем вариантов стать хозяином Армении у него немного. Не стоит забывать и то, что вряд ли инициатива новоявленного "спасителя" может понравиться властям России.

Россия не заинтересована в реваншистах, которые могут поставить под удар хрупкий мирный процесс в регионе в период перспективы открытия важных региональных транспортных коридоров, приносящих реальную выгоду.

Пярвин Мирзазаде