В Военной академии прошла международная конференция “Вторая Карабахская война - война нового поколения”

При организации министерства обороны Азербайджана в Военной академии Вооруженных сил стартовала международная научно-практическая конференция на тему "Вторая Карабахская война - война нового поколения" в онлайн-формате, сообщает Day.Az со ссылкой на военное ведомство.

Конференция проводится при поддержке Университета национальной обороны Турции, Национального университета обороны Пакистана, Военной академии им. Г.С.Раковского (Болгария), Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского, Варминьско-Мазурского университета Польши, а также Университета национальной обороны им. Кэрола I (Румыния).

В мероприятии принимают участие представители Института систем управления Национальной академии наук Азербайджана, Национального аэрокосмического агентства Азербайджана, Азербайджанского технического университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Академии государственной пограничной службы Азербайджана и Академии Службы государственной безопасности Азербайджана им. Г. Алиева.

Международная научно-практическая конференция продлится до 22 октября.