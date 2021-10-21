Азербайджан и Швейцария обсудили перспективы сотрудничества

21 октября председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Грецию встретилась с председателем Национального совета Федеральной ассамблеи Швейцарии Андреасом Аэби.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса, на встрече было подчеркнуто успешное развитие отношений между нашими странами в различных направлениях. Отмечено, что сотрудничество на высоком уровне в политической сфере вносит позитивный вклад также в развитие связей в области экономики.

На встрече была подчеркнута роль законодательных органов в развитии связей между Азербайджаном и Швейцарией, в том числе отмечена позитивная деятельность групп дружбы. Подчеркнуто, что важное значение для дальнейшего расширения сотрудничества между законодательными органами играют взаимные визиты и обмен мнениями.

На встрече говорилось о перспективах сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате и других вопросах, представляющих взаимный интерес для сторон.