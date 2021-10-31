Желание МГ ОБСЕ вернуться к переговорам по Карабаху выглядит странным, ведь конфликт уже решён

Многие сегодня мечтают увидеть освобожденные земли своими глазами. И неоднократно высказывавшееся Минской группой желание побывать в Карабахе не вызывает удивления. Другой вопрос - какой может быть дальнейшая польза от деятельности в рамках этого формата?

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПГУ) Галина Ниязова.

По словам российского эксперта, Минская группа ОБСЕ была создана с одной лишь целью - предложить и обеспечить мирное урегулирование карабахского конфликта. Однако всем известно, что с момента своего создания и до самостоятельного разрешения конфликта Азербайджаном МГ не внесла каких-либо значимых изменений в ситуацию, ограничиваясь встречами и официальными заявлениями.

После второй Карабахской войны, отметила Ниязова, Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко дал понять, что тот конфликт, для разрешения которого создавалась Минская группа, исчерпан. Статуса-кво, сохранявшегося 28 лет и поддерживаемого МГ, больше нет. Таким образом, возникает резонный вопрос о дальнейшем сотрудничестве участников МГ именно в рамках этого формата и их повестке в условиях новых реалий.

"Политическая карта мира перекроена - Азербайджан вернул себе свои территории, незаконно оккупированные Арменией. Минская группа осталась не у дел, и теперь - и это очевидно - не является авторитетной стороной, к чьему мнению будет прислушиваться Азербайджан. А желание представителей Минской группы посетить освобожденные территории не вызывает удивления. Многие сегодня горят желанием увидеть все своими глазами. Вторая Карабахская война, ее ведение и результаты еще долго будут находиться в центре внимания и будут объектом пристального изучения со стороны экспертов всего мира. Насколько мне известно, есть невообразимое количество людей, которые хотят попасть на освобожденные территории. И это не только вынужденные переселенцы, мечтающие вернуться на свои земли, но и видные представители науки, культуры, политики, бизнеса. Да и все, кто любит Азербайджан", - сказала Галина Ниязова.

Лейла Таривердиева