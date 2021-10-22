Армяне пропагандируют нациста Нжде и обвиняют в расизме Азербайджан

Книги, представленные Азербайджаном на традиционной Московской международной книжной выставке-ярмарке, вызвали ярость в Армении. Там заявили, что в изданиях открыто пропагандируется расовая непрязнь к армянам.

Как передает Day.Az, об этом говорится в видеоролике YouTube-канала VMedia, созданный с целью информационно-просветительской поддержки армянской общественности и разоблачения фейков исторического плана.

Авторы видеоролика отмечают, что неудовольствие армянской стороны понятно. Ярмарка, которая проходила в Москве с 24 по 27 сентября, считается крупнейшим и старейшим книжным форумом в России и Восточной Европе. И поэтому перечисленные в книгах факты будут иметь серьезную аудиторию.

Азербайджан представил широкий выбор книг, в том числе и по таким актуальным темам, как история армяно-азербайджанского конфликта и разоблачение многочисленных армянских исторических домыслов и фейков.

В этом ряду стоит остановиться на книге политолога Фуада Ахундова "Разрушители фальсификаций", опубликованной в Баку в 2012 году. Армянская сторона заявила, что в ней представлены факты, искажающие не только историю Армянской ССР, но и историю России. Между тем, в книге "Разрушители фальсификаций" нет ни одного азербайджанского автора или источника.

"На книжной выставке в Москве армяне выставили книгу, героизирующую нацистского преступника Гарегина Нжде. В России уже демонтировали такой памятник Гарегину Нжде. Можно было поднять вопрос, почему на территории России идет пропаганда нацистского преступника Нжде. Были заявления армянской стороны, что Азербайджан якобы пропагандирует литературу армяноненавистнического содержания. И там перечисляют мою книгу "Разрушители фальсификаций". Здесь они действительно попали пальцем в небо. Потому что я принципиально собрал в этой книге только и только зарубежных авторов. Там нет ни одного азербайджанского автора", - заявил Фуад Ахундов.

Day.Az представляет читателям полный видеоролик: