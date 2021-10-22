Рашад Мехтиев о создании монумента «44» в центре Физули

В освобожденном от оккупации городе Физули будет возведен памятник Победы, который станет символом освободительной 44-дневной Отечественной войны.

Скульптурное произведение на величественных колоннах будет видно отовсюду. Эта впечатляющая монументальная композиция будет символизировать 44 дня Отечественной войны и посвящена памяти героев, которые отдали свои жизни за освобождение Физули. Автор произведения - доктор наук по философии искусства, заслуженный художник Азербайджана Рашад Мехтиев рассказал АЗЕРТАДЖ об идее создания композиции и ее особенностях, передает Day.Az.

"Монумент состоит из трех частей - подиума, стенда и колонн. Символ "44" будет состоять из 44 колон, каждый из которых символизирует один день войны с победами Азербайджанской армии. Будет также мемориальный стенд, на котором путем лазерной прорези будут написаны имена воинов, погибших за освобождение Физули. В каждом элементе композиции будут применены технологические новшества, которые завершат монументальную композицию, усилят идею.

Рашад Мехтиев отметил, что колонны монумента будут из бетона, что символизирует фундаментальность Победы могучей Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

"Я приложу все усилия, чтобы создать этот монумент, который увековечит память наших доблестных солдат и офицеров, и станет олицетворением исторической Победы Азербайджана во главе с нашим Верховным главнокомандующим и вдохновителем Ильхамом Алиевым. Я благодарен главе нашего государства за высокую оценку моего произведения и обещаю создать достойную работу, которая будет нести историческую информацию для будущих поколений", - подчеркнул Рашад Мехтиев.