Суд Гренобля встал на сторону Азербайджана

Аннулировано еще одно незаконное соглашение, подписанное французским департаментом Изер с сепаратистскими властями ранее оккупированного Гадрута.

Как сообщили в пятницу Trend в посольстве Азербайджана во Франции, cуд французского города Гренобль аннулировал так называемую "Хартию о дружбе между департаментом Изер и Гадрутским районом", подписанную 20 сентября 2019 г. представителями сепаратистского режима в ходе визита в данный департамент. Иски азербайджанской стороны относительно незаконности данного акта подавались дважды - в феврале и ноябре 2020 г., передает Day.Az.

В решении суда, которое было принято 27 сентября с.г. и официально передано азербайджанской стороне сегодня, отмечается, что данный документ был подписан президентом муниципального совета департамента Изер в нарушение статей 5, 14, 20, 52 и 55 Конституции Франции, в соответствии с которыми лишь президенту страны принадлежит право решать вопросы внешней политики страны. В решении также подчеркивается, что, подписав незаконную хартию, президент совета нарушил статьюL.1115-1 Кодекса об органах местного самоуправления, которая предполагает, что принцип уважения международных обязательств Франции распространяется на все аспекты деятельности органов местного самоуправления.

Отметим, что департамент Изер (столица - г. Гренобль) с населением 1.2 миллиона человек является одним из 13 и самым крупным департаментом региона Овернь-Рона-Альпы. На долю данного региона (столица - г. Лион) приходится большая часть - 15 из 28 - незаконных актов и соглашений, подписанных руководителями органов местного самоуправления (департаменты, города, коммуны) с властями незаконного оккупационного режима.

Это уже 11 незаконный документ, аннулированный судами Франции. Еще 2 иска находятся в судах Франции. Продолжается работа по аннулированию оставшихся незаконных документов и решений, принятых в поддержку сепаратистского режима на ранее оккупированной территории Карабаха.