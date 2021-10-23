«Rebuild Karabakh 2021» – лучший ответ армянским реваншистам

Год назад закончилась 44-дневная война. Азербайджан вернул оккупированные земли и, раз и навсегда, покончил с армянским сепаратизмом на своей территории.

Многие здравомыслящие армяне отдают себе в этом отчет. Многие, кроме "непримиримых", военных преступников и идеологов "Миацума", которым уже нечего терять, а также наивных "патриотов", которых первые тащат за собой в пропасть.

Их провокации в Карабахе и саботаж решений трехстороннего соглашения напоминают попытки сыграть с нами в "цыпленка" - игру, когда на узкой дороге два водителя разгоняют свои автомобили прямо друг на друга до тех пор, пока один из них, дрогнув, не свернет в сторону, получив после этого унизительное прозвище "цыпленок", или пока оба не погибнут в столкновении.

Проверяют наш настрой? Так это уже было. Граждане независимого Азербайджана год назад показали, что готовы идти на смерть ради своей Родины, а они свернули в момент, когда тысячи их солдат стали бежать из Карабаха, бросая оружие и технику.

Так что, тех, кто затеял это безумие несколько десятилетий назад, и их покровителей можно по праву именовать "цыплятами" (cücələr, по-азербайджански).

Сегодня, чувствуя полную безысходность и крах своих идей, "непримиримые" пытаются вновь сыграть в эту игру. Они даже сняли руль со своего автомобиля, чтобы не было соблазна свернуть - у них просто не остается другого выхода, потому что сами армяне уже плюют им вслед.

А для обманутых "патриотов" и сомневающихся есть новость, которая, возможно, позволит им лучше понять, куда будет двигаться поствоенный процесс, и готовы ли они сделать выбор в пользу мирного сосуществования.

В Бакинском Экспо-центре прошла международная выставка "Rebuild Karabakh 2021" - "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха".

В выставке приняло участие около восьмидесяти компаний. Помимо азербайджанских, свои инвестиционные предложения и совместные проекты предложили также компании из Израиля, Турции, России, Венгрии, Казахстана, Грузии, Украины, Ирана и Великобритании. Еще ряд стран, включая Сербию, Хорватию и другие, также проявляют интерес к инвестированию в регион.

Это, наверное, наилучший ответ армянским реваншистам и их покровителям по поводу позиции международного сообщества и попыток реанимировать прошлое.

Азер Ахмедбейли

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