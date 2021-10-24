В воинской части минобороны Азербайджана пройдут военные учебные сборы

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану подготовки на 2021 год, с 25 октября в Н-ской воинской части пройдут военные учебные сборы.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства, основной целью учебных сборов с привлечением группы военнообязанных, пребывающих в запасе, является повышение уровня их боевой подготовки, знаний и навыков.

На учениях военнообязанные получат возможность не только усовершенствовать ранее приобретенные боевые навыки, военную квалификацию и опыт, но и ознакомиться с современными образцами оружия и военной техники нашей армии, а также изучить правила их эксплуатации.

Учебные сборы продлятся до 6 ноября.