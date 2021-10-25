Армения не оставила камня на камне от захваченных азербайджанских городов и сел

25 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с прибывшей в Азербайджан делегацией под руководством председателя Комиссии по защите от дискриминации Болгарии Аной Джумалиевой.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Тепло приветствуя гостей, Сахиба Гафарова отметила, что встреча с ними приходится на знаменательный отрезок истории нашей страны, ведь мы находимся накануне блестящей победы, которую одержали в Отечественной войне. В 2020 году Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева положил конец тридцатилетней оккупации своих земель и восстановил собственную территориальную целостность, самостоятельно исполнив долго остававшиеся на бумаге четыре резолюции Совета безопасности ООН, сказала С.Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса рассказала о множестве военных провокаций, совершенных Арменией как до 27 сентября прошлого года, так и во время боевых действий: "Армения и поныне не прекращает совершать провокации, мешая восстановлению мира, созиданию и работам по благоустройству. Хотя с подписания заявления от 10 ноября прошел почти год, Армения до сих пор не представила карты минных полей, что является грубым нарушением международного гуманитарного права".

"Того конфликта больше нет - он стал частью истории. Азербайджан реализовывает проекты, нацеленные в будущее, быстрыми темпами восстанавливает свои освобождённые от оккупации земли и занимается созидательной работой", - сказала председатель Милли Меджлиса.

Подписанным в июле текущего года указом Президента Ильхама Алиева заново определены границы экономических регионов Азербайджана, при этом, созданы два новых региона - Карабахский и Восточно-Зангезурский.

Упомянув, что болгарская делегация посетит освобожденный город Агдам, Сахиба Гафарова отметила, что в ходе поездки они своими глазами увидят варварские последствия армянской оккупации: "За тридцать лет оккупации Армения не оставила камня на камне от захваченных азербайджанских городов и сел и зверским образом разрушила историко-культурные памятники и мечети, принадлежащие нашему народу".

Говоря об отношениях между Азербайджаном и Болгарией, Сахиба Гафарова подчеркнула, что они движутся по восходящей, что расширение двустороннего сотрудничества отвечает интересам обеих сторон. К тому же, двусторонние отношения опираются на солидную договорно-правовую базу.

Развивается и сотрудничество между законодательными органами Азербайджана и Болгарии; в обоих парламентах действуют группы дружбы.

В свою очередь, председатель Комиссии по защите от дискриминации Болгарии Ана Джумалиева также отметила рост взаимоотношений двух стран и подчеркнула необходимость обеспечения мира и безопасности в регионе. Затем она поделилась сведениями о сотрудничестве своей комиссии с Омбудсменом по правам человека Азербайджанской Республики.

Во встрече также приняли участие председатель Комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, Уполномоченная (омбудсмен) по правам человека Азербайджанской Республики Сабина Алиева и другие официальные лица.