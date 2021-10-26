Президент Турции прибыл в Физули

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Международный аэропорт Физули, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что Эрдоган примет участие в открытии Международного аэропорта в Физули, строительство которого завершено в кратчайшие сроки, автомобильной дороги в регионе и в церемонии закладки фундамента "умного" агропарка, который будет построен в Зангилане при поддержке Турции.

В ходе встреч в рамках визита будут рассмотрены все аспекты отношений Азербайджана и Турции, обсуждены шаги по углублению двустороннего сотрудничества.

Также запланировано обсуждение актуальных региональных и международных вопросов.