https://news.day.az/politics/1396046.html Президент Турции прибыл в Физули - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Турции прибыл в Физули - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Международный аэропорт Физули, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что Эрдоган примет участие в открытии Международного аэропорта в Физули, строительство которого завершено в кратчайшие сроки, автомобильной дороги в регионе и в церемонии закладки фундамента "умного" агропарка, который будет построен в Зангилане при поддержке Турции.
В ходе встреч в рамках визита будут рассмотрены все аспекты отношений Азербайджана и Турции, обсуждены шаги по углублению двустороннего сотрудничества.
Также запланировано обсуждение актуальных региональных и международных вопросов.
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