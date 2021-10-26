Мы ценим дружбу с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Дипломат отметил, что на проходящей в Баку выставке Rebuild Karabakh представлены различные технологии с каждого уголка Израиля, и назвал это символом дружбы и развивающихся отношений между Израилем и Азербайджаном.

"Мы ценим эту дружбу и удовлетворены тем, что она крепнет. Никакая третья страна, никто не сможет быть против наших отношений, препятствовать им. Надеюсь на блестящее будущее нашего сотрудничества и более тесное партнерство между Израилем и Азербайджаном", - отметил Джордж Дик.