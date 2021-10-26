https://news.day.az/politics/1396079.html Мы ценим дружбу с Азербайджаном - Посол Израиля - ВИДЕО
Мы ценим дружбу с Азербайджаном - Посол Израиля - ВИДЕО
Мы ценим дружбу с Азербайджаном.
Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.
Дипломат отметил, что на проходящей в Баку выставке Rebuild Karabakh представлены различные технологии с каждого уголка Израиля, и назвал это символом дружбы и развивающихся отношений между Израилем и Азербайджаном.
"Мы ценим эту дружбу и удовлетворены тем, что она крепнет. Никакая третья страна, никто не сможет быть против наших отношений, препятствовать им. Надеюсь на блестящее будущее нашего сотрудничества и более тесное партнерство между Израилем и Азербайджаном", - отметил Джордж Дик.
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