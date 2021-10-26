В британском парламенте зачитали поздравление королевы Елизаветы II Азербайджану

Несколько дней назад член Палаты лордов британского парламента лорд Гурбан Хусейн обратился к правительству с вопросом о том, какие шаги Великобритания предпринимает в направлении укрепления сотрудничества между двумя странами по случаю 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Об этом Day.Az сообщило посольство Азербайджана в Великобритании.

Сообщается, что лорд Голдмист, отвечая на вопрос от имени британского правительства, передал поздравления королевы Великобритании Елизаветы II по случаю годовщины восстановления независимости Азербайджана.

Он отметил, что правительство Великобритании продолжает деятельность по дальнейшему укреплению двусторонних связей с Азербайджаном. Лорд Голдсмист, ссылаясь на недавний телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром Великобритании по делам Европы и Америки Венди Мортон, подчеркнул шаги, предпринимаемые в направлении дальнейшего углубления связей между странами, особенно в сфере торговли и преподавания английского языка.