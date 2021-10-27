Аэропорт Физули - это инфраструктурная жемчужина, настоящее чудо

Физулинский аэропорт это аэропорт экстра-класса, построенный в невероятно короткие сроки. Таких сроков в истории еще не было. Аэропорт построен на уровне самых высоких стандартов и по новейшим технологиям. Это беспрецедентное событие. Это первый объект, возведенный на освобожденных территориях, и его можно смело назвать показателем решимости и способности Азербайджана возрождать жизнь на своих землях.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Я дважды был в Физули - в феврале и мае. И могу казать, что там было полностью уничтожено все. Город был разрушен до основания, повсюду минные поля. И можно назвать настоящим чудом, что через год после завершения активных боевых действий мы видим такую, я бы сказал, инфраструктурную жемчужину. Это пример того, как быстро и эффективно возрождать жизнь там, где не было ничего, кроме полного разрушения всего до основания.

Безусловно, открытие аэропорта Физули важно с точки зрения коммуникаций, с точки зрения развития освобожденных территорий. Запуск современного аэропорта позволит масштабировать все экономические проекты, транспортные потоки, обеспечить в перспективе мощный туристический кластер.

Еще раз повторю - поражают качество и сроки. Их сочетание в данном случае беспрецедентно. Никто не мог представить, что возможно за такое короткое время реализовывать подобный проект. А тот факт, что на открытие аэропорта прибыл президент Турции, это еще одно подтверждение высокого класса объекта. Тут есть и очевидный символизм, так как Турция уже участвует в программах восстановления освобожденных районов. Мы знаем, то и Россия активно подключается к этому процессу, анонсировано участие ряда российских компаний в программах восстановления Карабахского региона.

В целом, реализация этого проекта, конечно же, способствует экономическому развитию и движению вперед.

Если говорить о комментариях армянской стороны по поводу аэропорта и визита Президента Турции, то необходимо подчеркнуть, что с точки зрения норм международного права, подтвержденных резолюциями Совета безопасности ООН, а также официальной позицией России, это - территории Азербайджана и никакого двойного толкования тут быть не может. Армяне на протяжении почти тридцати лет только разрушали оккупированные земли потому, что знали, что это территории Азербайджана.

Сейчас все попытки армянской пропаганды будут нацелены на то, чтобы оболванить в очередной раз своих граждан. Потому что армянин, который задается вопросом, что произошло в Армении за последний год и что произошло в Азербайджане, увидит очень большую разницу. В разрушенном Физулинском районе тридцать лет не было ничего, и вдруг с нуля поднимается международный аэропорт. А что в это время происходит в Армении? Продолжается деградация общества, экономики, страны в целом. На мой взгляд, реализующиеся Азербайджаном проекты должны быть для армян, в том числе карабахских, живущих в ужасных условиях, светом маяка, указывающего путь в лучшее будущее.

Для армянской пропаганды открытие Международного аэропорта Физули как пощечина. Ведь ей нечего этому противопоставить. С одной стороны деградирующая Армения, с другой - Азербайджан, который менее чем за год построил такой аэропорт. А дорога в Шушу? Это ведь тоже уникальный объект инфраструктуры, построенный в короткие сроки и по международным стандартам.

Людям можно внушать что угодно, но нормальный человек, сравнивая, непременно задается вопросом, на чьей стороне справедливость и кто тут молодец. Все это очевидно - что сделало правительство Никола Пашиняна за прошедший год и что сделал Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева.

Недавно в Дилижане прошел так называемый саммит идей. Идей много, а страна то все деградирует. Армянская пропаганда может утверждать что угодно. А толку? Кому станет легче от этих заклинаний? Нужно менять сознание людей.

Лейла Таривердиева